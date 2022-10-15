Продаж валюти на міжбанку НБУ за тиждень залишився на рівні 600 мільйонів доларів

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За тиждень з 10 по 14 жовтня Нацбанк продав на міжбанківському валютному ринку 613,23 млн доларів і купив 8,3 млн доларів.

Про це свідчать дані НБУ.

Згідно з даними валютних інтервенцій Національний банк за тиждень продав на міжбанківському валютному ринку 613,23 млн доларів, що приблизно дорівнює минулому тижню – 615,74 млн. При цьому регулятор купив 8,3 млн доларів, що майже на 1,1 млн доларів більше, ніж тижнем раніше (7,2 млн дол.).

З кінця травня НБУ був змушений продавати близько 1 млрд дол з резервів щотижня для балансування міжбанку. Після корекції курсу на 25% до 36,6 грн за долар у середині липня ситуація стабілізувалася, а тижневі продажі валюти тримаються в межах пів мільярда.

Однак у вересні НБУ був змушений збільшити обсяги продажу валюти: так, за вересень було продано понад 2,6 млрд доларів.

Водночас від початку 2022 року Нацбанк купив 3,142 млрд доларів і 110,97 млн євро та продав 20,7 млрд доларів і 1,789 млрд євро.

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