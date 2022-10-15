У Києві оплату за проїзд в наземному транспорті тепер можна здійснити банківською карткою  

Відсьогодні на окремих маршрутах стала доступною оплата банківською картою у комунальному громадському транспорті.

Про це повідомляє очільник міста Віталій Кличко в Telegram.

"Для оплати проїзду достатньо прикласти банківську картку або гаджет з функцією безконтактної оплати до валідатора. Підтвердженням роботи системи на тому чи іншому маршруті є фірмові наліпки на валідаторах", – йдеться в повідомленні.

Телеграм Віталія Кличка

Наразі оплата проїзду банківською карткою вже доступна в автобусах за маршрутами: 6, 21, 41, 46, 50, 59, 61, 70, 73, 79, 98, 99, 101, 102, 103, 114.

Також сервіс дозволяє користуватися і застосунком Київ Цифровий, і карткою киянина. Вартість разової поїздки при оплаті банківською карткою - 8 гривень. Якщо у вас є право на безплатний проїзд, на вашій Картці Киянина повинна бути підключена та активована відповідна пільга.

Додається, що можливість оплати карткою протягом двох-трьох наступних тижнів буде доступна на всіх видах комунального наземного громадського транспорту.

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