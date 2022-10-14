Кабмін виділив 350 мільйонів для Київщини і Сумщини на першочергове відновлення

Кабінет міністрів на засіданні 14 жовтня виділив з резервного фонду 300 млн грн для Київської та 57 млн грн для Сумської областей на першочергове відновлення.

Про це заявив прем'єр Денис Шмигаль.

"Вчора нам вдалося стабілізувати електропостачання по всій країні після атаки російських терористів 10-12 жовтня на нашу енергетичну інфраструктуру. Графік примусових обмежень споживачів учора вже не застосовувався.

Наразі наша енергосистема працює стабільно. Дякуємо українським енергетикам за їхні професіоналізм та мужність", - сказав Шмигаль.

За його словами, на засіданні уряду ухвалили рішення про виділення коштів з Резервного фонду на ремонтні роботи в регіонах, що постраждали, зокрема і від недавніх ракетних атак.

"Мова йде про 300 млн грн Київській області та 57 млн грн Сумській області. Це дозволить швидко здійснити ремонти критично необхідних об’єктів, які були зруйновані й під час окупації, і під час останніх ракетних обстрілів", - пояснив прем'єр.

Економічна правда