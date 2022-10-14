Купівля Twitter: соцмережа заявляє, що Маск перебуває під федеральним розслідуванням

Федеральна влада США розслідує дії Ілона Маска щодо угоди про поглинання Twitter за 44 млрд доларів.

Про це йдеться в оприлюднених судових документах компанії Twitter, пише Reuters.

У документах йдеться, що Маск перебуває під розслідуванням, але не вказано, на що саме спрямовані розслідування та які федеральні органи їх проводять.

Але зазначається, що вони "вивчають поведінку" Маска, пов’язану з угодою щодо придбання ним Twitter.

Twitter у судовій заяві також звинувачує юридичну команду Маска в тому, що вона не надала проєкти повідомлень зі свого боку для Комісії з цінних паперів та Федеральної торговельної комісії США в межах поточного судового спору.

Алекс Спіро, адвокат Маска, сказав Reuters, що заява Twitter до суду була "невірним спрямуванням", і сказав: "Саме керівники Twitter знаходяться під федеральним розслідуванням".

Twitter відмовився коментувати заяву Спіро.

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Нагадуємо:

Суд штату Делавер у четвер, 6 жовтня, вирішив зупинити судовий позов Twitter проти Ілона Маска напередодні суду, давши мільярдеру час профінансувати поглинання соціальної мережі за 44 мільярди доларів.

Мільярдер Ілон Маск готовий завершити купівлю Twitter за 44 мільярди доларів.

Економічна правда