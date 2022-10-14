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Курс валют на 14 жовтня: готівкова гривня на "чорному" ринку впала відносно євро

П'ятниця, 14 жовтня 2022, 13:31 - Анастасія Жарикова
 
НБУ

У пʼятницю, 14 жовтня, готівкова гривня на чорному ринку почала втрачати позиції відносно євро після зміцнення днями раніше, курс відносно долара практично не змінився.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 13:15 курс долара на чорному ринку становив 40,59 - 40,67 грн, а в четвер, 12 жовтня, коливався на рівні 40,59 - 40,79 грн.

Щодо "чорного" курсу гривні до євро, то гривня навпаки девальвувала. Котирування на цей же час становили 38,98 - 39,05 грн. Для порівняння, у четвер курс коливався на рівні 38,63 - 38,97 грн. 

Середні курси валют в касах банків були такими:

  • Долар США – 40,18 - 40,93 грн (курс на 12 жовтня –  40,3 - 41,0  грн);
  • Євро – 38,45 - 39,5 грн (курс на 12 жовтня – 38,5 - 39,5 грн).

У розрізі банків готівкові курси такі:

  • Приватбанк – 40,0 - 40,5 грн;
  • Ощадбанк – 40,3 - 41,1 грн;
  • Укрексімбанк – 40,3 - 41,0 грн;
  • Райффайзен – 40,4 - 40,9 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,95 грн.

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