Вартість біткоїна впала нижче 19 тисяч доларів на тлі даних про інфляцію в США

Вартість біткоїна впала нижче 19 тис доларів: він різко впав після звіту про інфляцію в США, який показав дещо вище, ніж очікувалось, зростання цін попри агресивне підвищення ставок ФРС США.

Про це пише CNBC.

Зазначається, що біткон з серпня коливається в межах 19 тис доларів, але свіжі дані про інфляцію можуть вплинути на діапазон у бік зниження.

Останній локальний мінімум біткоїн досягнув у червні, коли впав нижче 17 800 доларів.

За словами головного інвестиційного директора Valkyrie Investments Стіва МакКлурга, такої реакції ринку слід було очікувати, оскілька висока інфляція у США свідчить про те, що ФРС продовжить заплановане підвищення ставок.

"Ми твердо віримо, що ринки ще не досягли дна, і що ще, ймовірно, є ще 10%-15% спаду для цифрових активів і навіть більше для акцій", - додав він.

Станом на 18:47 за Києвом біткоїн торгувався по 18 927 дол.

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Нагадаємо:

Швидке зростання споживчих цін у США не показало жодних ознак зниження у вересні, що викликало різкий розпродаж на Уолл-стріт - інвестори побоюються, що ФРС доведеться стати ще агресивнішою, щоб уповільнити шалену інфляцію.

Індекс спожвчих цін без урахування мінливих витрат на енергоносії та продукти харчування зріс на 6,6% у річному вимірі у вересні проти 6,3% у серпні - це найшвидший темп росту за 4 десятиліття.

Загалом показник інфляції у вересні становив 8,2% проти 8,3% у серпні.

Економічна правда