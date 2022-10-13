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Курс валют на 13 жовтня: гривня зміцнюється відносно долара та євро

Четвер, 13 жовтня 2022, 14:58 - Анастасія Жарикова

У четвер, 13 жовтня, готівкова гривня на чорному ринку продовжила зміцнення відносно долара та євро після ослаблення через масовані обстріли Росією українських міст у понеділок.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 14:30 курс долара на чорному ринку становив 40,59 - 40,79 грн, а в середу, 12 жовтня, коливався на рівні 40,7 - 40,9 грн.

Щодо "чорного" курсу гривні до євро, то гривня також продовжує тенденцію зміцнення. Котирування на цей же час становили 38,63 - 38,97 грн. Для порівняння, у середц курс коливався на рівні 38,67 - 39,07 грн. 

Середні курси валют в касах банків були такими:

  • Долар США – 40,3 - 41,0 грн (курс на 12 жовтня –  40,5 - 41,3  грн);
  • Євро – 38,5 - 39,5 грн (курс на 12 жовтня – 39,7 - 39,9 грн).

У розрізі банків готівкові курси такі:

  • Приватбанк – 40,0 - 40,5 грн;
  • Ощадбанк – 40,5 - 41,4 грн;
  • Укрексімбанк – 40,5 - 41,2 грн;
  • Райффайзен – 40,6 - 41,0 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,95 грн.

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