США збільшать видачу тимчасових робочих віз: із чим це пов'язано

Адміністрація Байдена майже вдвічі збільшить кількість тимчасових робочих віз для вакансій, пов’язаних із сферою гостинності, озелененням і обробкою морепродуктів, щоб вирішити сезонну нестачу працівників.

Про це пише Bloomberg із посиланням на заяву Міністерства внутрішньої безпеки.

Згідно з заявою, США до кінця року видадуть ще 64 716 віз H-2B на додаток до 66 000 віз, які видаються щороку. Міністерство пояснило, що "діє оперативно, щоб задовольнити потреби роботодавців у додаткових сезонних працівниках".

Двадцять тисяч віз H-2B буде надано працівникам із центральноамериканських країн - Гондурасу, Сальвадору та Гватемали, а також Гаїті.

"У часи рекордного зростання кількості робочих місць ці асигнування на весь рік на самому початку фінансового року забезпечать підприємствам можливість планувати свої потреби в робочій силі у пік сезону", - сказав міністр внутрішньої безпеки Алехандро Майоркас.

Він додав, що Міністерство внутрішньої безпеки та Міністерство праці посилять захист працівників, щоб переконатися, що "недобросовісні роботодавці" не піддають працівників небезпечним умовам праці або надто низькій зарплаті.

Економічна правда