Мінфін США пропонує обмеження ціни на російську нафту в 60 доларів

Міністр фінансів США Джанет Єллен заявила, що обмеження ціни на експорт російської нафти в діапазоні 60 доларів за барель, ймовірно, буде достатнім, щоб зменшити надходження Росії від енергоресурсів і водночас забезпечити прибутковий видобуток.

Про це чиновниця сказала під час зустрічі Міжнародного валютного фонду та Світового банку у Вашингтоні, повідомляє Reuters.

За її словами, США та їхні західні союзники все ще обговорюють встановлення стелі ціни для нафти з РФ.

Єллен зауважила, що Росія була готова видобувати і продавати нафту в діапазоні 60 доларів протягом останніх 5-7 років.

"Тож, звичайно, ціна в цьому діапазоні була б достатньою, щоб відчути, що Росія може вигідно видобувати та продавати нафту", – сказала Єллен, додавши, що собівартість виробництва в Росії є низькою.

Заступник міністра фінансів Воллі Адейемо додав, що Росія намагається зафіксувати контракти за цінами, значно нижчими за ціну Brent. Це в свою чергу означає, що обговорення цінового обмеження має певний ефект.

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План країн "Великої сімки" щодо впровадження обмеження цін на нафту, яка експортується Росією, дасть можливість 50 країнам світу, що розвиваються, економити на витратах 160 мільярдів доларів на рік.

Міністри фінансів, які представляють країни G7, на початку вересня погодили план впровадження механізму обмеження цін на експорт російської нафти.

Економічна правда





