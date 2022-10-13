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Українців попередили про можливі перебої у роботі держреєстрів у ніч на п'ятницю: причина

Четвер, 13 жовтня 2022, 11:06 - Олексій Павлиш

Держпідприємство "Національні інформаційні системи" у ніч на п'ятницю буде проводити технічне оновлення без змін функціоналу платформи UnityBase 64 (UB64), у зв’язку з чим робота єдиних та державних реєстрів може бути нестабільною. 

Про це повідомляє пресслужба НАІС.

Техніче оновлення будуть проводити з 00:00 до 07:00 14.10.2022.

На цій платформі працюють, зокрема, Державний реєстр прав на нерухоме майно, Автоматизована система виконавчого провадження та Державний реєстр обтяжень рухомого майна (ДРОРМ). 

Економічна правда

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