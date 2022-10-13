Державний енерготрейдер спробує продати куплену під експорт електроенергію в Україні

Державний енерготрейдер АТ "Енергетична компанія України" з 13 жовтня почне продавати електроенергію через Українську енергетичну біржу.

Про це йдеться у пресрелізі компанії.

Так, атомну електроенергію, що призначалася для експорту, ЕКУ спробує реалізувати на двох аукціонах на УЕБ 13 жовтня:

об 11:00 ЕКУ виставить 30240 МВт-год електроенергії базового навантаження за стартовою ціною 3328 грн за МВт-год (без ПДВ) із постачанням 15-20 жовтня;

о 15:00 планується аукціон із продажу блокової позиції з постачанням на 15-20 жовтня 20 160 МВт-год за стартовою ціною 4000 грн за МВт-год (без ПДВ).

"Базове навантаження, що виставляється на продаж, забезпечено ресурсом атомних станцій, який АТ "ЕКУ" придбав на початку жовтня для подальшого експорту до Європи.

Через форс-мажор, пов’язаний із обстрілами енергетичної інфраструктури російськими ракетами, експорт електроенергії був припинений. Вільні обсяги електроенергії АТ "ЕКУ" виставив на продаж через УЕБ", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Україна припинила експорт електроенергії через російські ракетні обстріли енергетичних об’єктів.

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Економічна правда