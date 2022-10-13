НБУ почне продаж майна заводу Жеваго через борг у 4 мільярди

Національний банк отримав дозвіл суду на примусовий продаж майна "Київського суднобудівного- судноремонтного заводу" як поручителя за зобов’язання банку "Фінанси та Кредит" Костянтина Жеваго.

Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.

Господарський суд міста Києва 3 жовтня задовольнив відповідну заяву НБУ та дозволив продаж в рамках виконавчого провадження майна заводу поза межами процедури банкрутства.

Пов’язаний із Жеваго завод є майновим поручителем за зобов’язаннями його банку "Фінанси та Кредит" перед НБУ на загальну суму понад 4 млрд грн.

В НБУ кажуть, що таке рішення суду сприятиме якнайшвидшому продажу майна. "Так, усувається залежність від перебігу процедури банкрутства зі всіма її обмеженнями та можливими зловживаннями недобросовісних учасників", – пояснює очільник управління правової роботи з проблемними активами НБУ Сергій Бойко. "Водночас значно скорочується в часі реалізація механізму задоволення вимог, особливо за рішенням суду, яке набрало законної сили".

Нагадуємо:

Жеваго є засновником банку "Фінанси та Кредит", який почали ліквідувати у 2015 році за рішенням НБУ. Він є фігурантом справи у причетності до розкрадання коштів банку "Фінанси та Кредит" на суму 2,5 млрд грн.

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У 2009-2010 роках "Київський суднобудівний-судноремонтний завод" уклав з Національним банком договори іпотеки та застави в забезпечення виконання зобов’язань за наданими банку кредитами рефінансування.

Оскільки зобов’язання за кредитами не були виконані, НБУ звернувся до суду, аби стягнути майно в судовому порядку. Йдеться про нежитлові будівлі загальною площею 43 440,9 м2 та рухоме майно, які є власністю ПАТ "Київський суднобудівний-судноремонтний завод" і знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Набережно-Лугова, 8.

4 квітня 2017 року суд першої інстанції, задовольнив позов та звернув стягнення на предмети іпотеки і застави в рахунок погашення боргу банку "Фінанси та кредит" за наданими кредитами рефінансування