Італійський енергогігант Enel завершив продаж російських активів місцевим інвесторам

Італійська енергетична компанія Enel заявила, що завершила продаж своїх рсійських активів і вийшла з Росії.

Про це пише Reuters.

Найбільша енергетична компанія Європи заявила, що продала свою частку в ПАТ "Енел Росія" "Лукойлу" та інвестиційному фонду "Газпромбанк-Фрезія" за загальну суму 137 мільйонів євро.

Очікується, що угода позитивно вплине на чистий борг Enel у розмірі близько 610 мільйонів євро та негативно вплине на її чистий прибуток у розмірі близько 1,3 мільярда євро.

Наприкінці вересня президент Росії Володимир Путін видав указ, який дозволив Enel продати контрольний пакет акцій ПАТ "Енел Росія".

Нагадаємо:

У березні повідомлялось, що італійська енергетична компанія Enel, що займається виробництвом та розподілом електроенергії та газу, готується піти із РФ за кілька місяців.

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Економічна правда