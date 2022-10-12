Електропостачання вже відновили для 4 тисяч населених пунктів – прем'єр

Електропостачання загалом відновлено для майже 4 тисяч населених пунктів та мільйонів споживачів, дефіциту потужностей немає.

Про це під час засідання уряду заявив прем'єр Денис Шмигаль.

За його словами, Україна була готова до того, що Росія спробує знищити важливі інфраструктурні об’єкти - розроблялися різні сценарії реагування. Про це зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

"Українська енергосистема функціонує в нормальному режимі. Ми не запитували аварійну допомогу в наших європейських сусідів. Дефіциту потужностей немає. Прямо зараз продовжуються ремонтні роботи. Загалом електропостачання відновлено для майже 4 тисяч населених пунктів та мільйонів споживачів", - розповів очільник уряду.

За словами Шмигаля, держава закупила необхідне резервне обладнання. Вже зараз ДСНС за потреби забезпечує мобільними електростанціями соціально важливі об’єкти в містах, де електропостачання поки відсутнє.

При цьому прем'єр наголосив, що всі мають бути готові до тимчасових перебоїв з електроенергією. Там, де це необхідно, для уникнення перевантаження енергетичних мереж вимикається світло за графіком.

"Не будемо прикрашати дійсність - ця зима буде важкою. Тому ще раз закликаємо всіх ретельно готуватися до зими. Бажано, аби в кожної родини був запас необхідних базових речей: теплий одяг, свічки, ліхтарики, батарейки. Це важливо підготувати на випадок, якщо внаслідок масованих ракетних обстрілів зникне світло чи тепло", - зауважив він.

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Нагадаємо:

Близько 30% енергетичної інфраструктури України з понеділка 10 жовтня було уражено російськими ракетами, заявив у вівторок міністр енергетики України Герман Галущенко.

Економічна правда