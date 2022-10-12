Імпорт нафти в Європу досяг дворічного максимуму: частка Росії знизилась

Імпорт нафти в Європу досяг 2-річного максимуму навіть попри скорочення частки Росії - Європі вдається диверсифікувати свої закупівлі сирої нафти напередодні майбутніх санкцій проти РФ.

Про це пише Bloomberg з посиланням на дані Vortexa Ltd.

За даними Vortexa Ltd, надходження сирої нафти та конденсату на континент, за винятком Туреччини, зросли у вересні до понад 8,46 мільйона барелів на день, що є найвищим місячним обсягом із січня 2020 року.

При цьому Росія залишається головним постачальником нафти в Європу. Однак частка імпорту з країни впала минулого місяця до 21%, порівняно із середніми 34% у 2021 році.

Згідно з даними Vortexa, у вересні Європа імпортувала близько 1,78 млн барелів на день російської сирої нафти. У той же час імпорт неросійської сирої нафти до Європи цього року стабільно зріс до максимального рівня з 2016 року.

Основна частина поставок до Європи була зумовлена ​​більшими потоками з Африки, на частку яких припадало 37% імпорту у вересні.

Лівія очолює сплеск поставок з регіону, досягнувши найвищого рівня за рік. Поставки з Близького Сходу були найвищими з травня 2019 року, тоді як поставки із США були найнижчими із січня.

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Економічна правда