Мережі АЗС підвищують ціни на дизель, бензин та автогаз

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Низка операторів роздрібного ринку 12 жовтня підвищили вартість дизельного палива, бензину та скрапленого газу.

Про це свідчать дані моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95", передає Enkorr.

Більшість операторів підняли ціни на дизельне пальне: e мережах Shell, БРСМ-Нафта і Chipo воно здорожчало на 50 коп./л, до 53,99 грн/л, 52,14 грн/л й 52,20 грн/л відповідно.

На станціях "Укр-Петроль" ціна на ДП виросла на 1 грн/л до 50,60 грн/л , на "Олас" – також на 1 грн/л до 53,90 грн/л.

У мережах VostokGaz і Mango дизпальне додало в ціні 2 грн/л і 80 коп./л, до 52,39 грн/л і 52,19 грн/л відповідно.

На станціях "Укр-Петроль", "Олас", "Chipo" й VostokGaz на 0,5-2 грн/л здорожчали бензини.

Середня роздрібна ціна на скраплений газ на АЗС 12 жовтня зросла на 14 копійок — до 26,72 гривень за літр.

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Зокрема, мережі WOG і ОККО підняли ціни на 18 і 20 коп./л, до 27,21 і 27,27 грн/л відповідно. На "Авантаж 7" газ здорожчав на 40 коп./л, до 25,25 грн/л.

У мережах "БРСМ-Нафта", Shell, "Олас", Rodnik, VostokGaz і Mango автогаз здорожчав на 5-55 коп./л.

Консолідована мережа "Привату" збільшила ціни на 16 коп./л – на АЗС мережі автогаз коштує 25,89-26,08 грн/л.

Економічна правда





