Швейцарія приєдналась до нових санкцій ЄС проти Росії через псевдореферендуми

Швейцарія додала до санкційного спискку понад 30 фізичних та юридичних осіб з Росії - рішення повʼязане із нещодавною анексією РФ частини території України.

Про це йдеться у заяві Федеральної ради Швейцарії.

Таким чином, швейцарський санкційний список відповідає списку Європейського Союзу.

"Ще 30 осіб підпадають під фінансові санкції та заборону на в’їзд, а ще сім організацій підпадають під економічні санкції. Додаткові списки націлені переважно на тих, хто причетний до так званих "референдумів", організованих Росією в українських регіонах наприкінці вересня. Тепер їхні активи в Швейцарії мають бути заморожені", - йдеться у повідомленні.

Федеральний департамент з питань економіки, освіти та досліджень (EAER) вніс зміни до документу, відповідно до якого обмеження, які вже застосовуються до окупованих Росією територій Донецької та Луганської областей України, тепер також стосуватимуться територій Запорізької та Херсонської областей, які непідконтрольні українському уряду. Зміни набувають чинності 12 жовтня о 18:00.

Серед підсанкційних осіб більшість - члени окупаційних "адміністрацій" Росії на території Херсонської та Запорізької областей, а також співаки-пропагандисти Юлія Чичеріна, Ніколай Расторгуєв і Олег Газманов, ідеолог неоєвразійства Александр Дугін, очільниця Центрального виборчого комітету Росії Елла Памфілова, заступник міністра оборони Росії Юнус-Бек Євкуров.

Також обмеження стосуються російської державної компанії "Гознак", яка відповідає за друк валюти й офіційних документів, заводу імені Дегтярьова і конструкторського бюро "Факел", заводу "Авангард" і корпорації "Іркут", що виготовляють зброю для російських військ, та російського ЦВК.

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Нагадаємо:

Європейський Союз затвердив рішення про запровадження санкцій проти ще 30 фізичних і семи юридичних осіб у зв'язку з російською агресією проти України.

Економічна правда