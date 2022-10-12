ЄІБ перерахував Україні 550 мільйонів євро на відновлення енергетичної інфраструктури

Європейський інвестиційний банк перерахував Україні додаткові 550 мільйонів євро, які допоможуть у відновленні енергетичної інфраструктури.

Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram.

"Кошти допоможуть, зокрема, покрити витрати на ремонт пошкоджених об'єктів енергетичної інфраструктури та підтримати стабільність української електромережі", – зазначив глава Кабміну.

Також цю допомогу спрямують на відновлення надання муніципальних та базових послуг населенню у громадах.

Премʼєр-міністр підсумував, що загалом за два місяці в межах пакету Екстреної підтримки від ЄІБ та Єврокомісії Україна отримала 1,05 млрд євро. Ще 540 млн євро будуть виплачені шляхом відновлення фінансування спільних проєктів.

Також глава уряду висловив вдячність Європейському інвестиційному банку та Європейській комісії за послідовну підтримку України.

"Очікуємо, що ЄІБ і ЄС будуть одними з лідерів у масштабній післявоєнній відбудові, економічному відновленні та фінансуванні розвитку інфраструктури нашої країни", – додав він.

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Економічна правда



