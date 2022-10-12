Завдяки лімітам українці за кордоном почали знімати двічі менше готівки — НБУ

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Обсяги зняття готівки українцями, які вимушено перебувають за кордоном, скоротилися вдвічі завдяки запровадженню Національним банком України лімітів на відповідні операції.

Про це повідомили у пресслужбі регулятора у відповідь на запит Економічної правди.

Так, якщо у травні обсяг операцій зі отримання готівки з українських карток за кордоном сягав еквівалент 35 млрд грн, то за підсумками серпня він скоротився до 16,92 млрд грн. Для порівняння, до початку широкомасштабного вторгнення росії, у січні цього року, відповідний показник складав еквівалент 1,2 млрд грн.

Як наслідок, у Нацбанку вважають, що їм вдалося щонайменше зменшити масштаби непродуктивного виведення валюти з України в обхід обмежень, зокрема так званого "карткового туризму".

"Зменшенню масштабів так званого "карткового туризму" також сприяло надання можливості громадянам з 21 липня купувати безготівкову іноземну валюту обсягом до 50 тис. грн (в еквіваленті) на місяць з одночасним вкладенням на депозит на три місяці, а також розширення відповідного ліміту до 100 тис. грн (в еквіваленті) з 1 жовтня 2022 року", — відзначають в НБУ.

Водночас там додають, що точно оцінити обсяги непродуктивного відпливу капіталу неможливо, адже одні і ті ж операції можуть використовуватися як на критичні цілі, так і з метою виведення капіталу з країни.

Напередодні голова правління Райффайзен банку Олександр Писарук в інтерв’ю ЕП повідомив про те, що у його банку бачать тенденції повернення "карткового туризму".

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"Після підвищення офіційного курсу обсяги кардинально і різко впали. Так було кілька місяців, але здається, що зараз "картковий туризм" починається знову. Ще дуже рано робити висновки, бо це дуже свіжий тренд. Частково це пов’язано з різницею між курсами чорного ринку і Нацбанку", — заявив він.

Водночас у Національному банку не надали дані щодо обсягів операцій зі зняття готівки українцями за кордоном за вересень місяць, оскільки станом на дату надання відповіді така інформація була недоступною.

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