Курс валют на 12 жовтня: гривня продовжує стрімко зміцнюватися
У середу, 12 жовтня, готівкова гривня на чорному ринку продовжила активне зміцнення відносно долара та євро після ослаблення у понеділок.
Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.
На 12:20 курс долара на чорному ринку становив 40,64 - 40,86 грн, а в вівторок, 11 жовтня, коливалась на рівні 40,83 - 41,25 грн.
Щодо "чорного" курсу гривні до євро, то гривня також суттєво зміцнилась. Котирування на цей же час становили 38,54 - 38,98 грн. Для порівняння, у вівторок курс коливався на рівні 38,98 - 39,44 грн.
Середні курси валют в касах банків були такими:
- Долар США – 40,5 - 41,3 грн (курс на 11 жовтня – 40,5 - 41,4 грн);
- Євро – 39,7 - 39,9 грн (курс на 11 жовтня – 39,9 - 40,1 грн).
У розрізі банків готівкові курси такі:
- Приватбанк – 40,2 - 40,7 грн;
- Ощадбанк – 40,45 - 41,5 грн;
- Укрексімбанк – 40,7 - 41,3 грн;
- Райффайзен – 40,7 - 41,3 грн.
Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,95 грн.