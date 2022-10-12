Курс валют на 12 жовтня: гривня продовжує стрімко зміцнюватися

У середу, 12 жовтня, готівкова гривня на чорному ринку продовжила активне зміцнення відносно долара та євро після ослаблення у понеділок.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 12:20 курс долара на чорному ринку становив 40,64 - 40,86 грн, а в вівторок, 11 жовтня, коливалась на рівні 40,83 - 41,25 грн.

Щодо "чорного" курсу гривні до євро, то гривня також суттєво зміцнилась. Котирування на цей же час становили 38,54 - 38,98 грн. Для порівняння, у вівторок курс коливався на рівні 38,98 - 39,44 грн.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 40,5 - 41,3 грн (курс на 11 жовтня – 40,5 - 41,4 грн);

Євро – 39,7 - 39,9 грн (курс на 11 жовтня – 39,9 - 40,1 грн).

У розрізі банків готівкові курси такі:

Приватбанк – 40,2 - 40,7 грн;

Ощадбанк – 40,45 - 41,5 грн;

Укрексімбанк – 40,7 - 41,3 грн;

Райффайзен – 40,7 - 41,3 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,95 грн.