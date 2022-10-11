Понад 100 населених пунктів залишаються без світла
На вівторок відновлено електропостачання до понад 3800 населених пунктів, проте понад 100 населених пунктів залишаються знеструмленими.
Про це заявив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко з посиланням на дані Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
Так, на вечір вівторка електропостачання відновлене до 3842 населених пунктів, 105 населених пунктів залишаються без світла.
Він також повідомив, що протягом останньої доби було пошкоджено 209 об’єктів. З них 51 – це приватні будинки, 31 – багатоквартирні будинки, а також 102 інших об’єктів, серед яких школи, лікарні та дитячі садки.
На ранок вівторка повідомлялося, що фахівці повернули електроенергію у понад 3500 населених пунктів, проте ще 301 залишається знеструмленим після масованих російських обстрілів у понеділок.