Оператори відновили роботу понад трьох тисяч базових станцій для підтримки зв’язку

Протягом вівторка мобільні оператори відновили роботу понад трьох тисяч базових станцій, необхідних для роботи мобільного зв’язку.

Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

Зокрема, найбільше базових станцій було відновлено на Харківщині – 988 станцій. Роботу дещо меншої кількості, 800 станцій, було відновлено на Львівщині. Крім того, станції відновили роботу на:

Київщині – 383,

Полтавщині – 363,

Сумщині – 266,

Житомирщині – 262.

У Мінцифри кажуть, що зв’язок повертається до жителів Чернігівщини, Черкащини, Хмельниччини та Дніпропетровщини.

Загалом в Україні розташовано понад 20 тисяч базових станцій.