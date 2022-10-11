Ладижинська ТЕС зазнала повторного удару, є постраждалі – ДТЕК

Ладижинська ТЕС у вівторок, 11 жовтня, зазнала повторного удару російських військ.

Про це повідомили в ДТЕК.

"Це відбулося у той момент, коли на місці працювали рятувальники. Є постраждалі. За попередньою інформацією - 6 осіб. Постраждалим була оперативно надана медична допомога, їх доправлено до лікарні", - йдеться у повідомленні.

Серед поранених працівників підприємства немає.

"В результаті обстрілу знову пошкоджено енергетичне обладнання підприємства. Коли буде дозволяти безпекова ситуація, працівники теплоелектростанції почнуть роботи з відновлення", - додали в компанії.

Нагадаємо:

Російські окупанти продовжили обстріли української енергетичної інфраструктури і у вівторок вранці пошкодили обладнання Ладижинської ТЕС, що на Вінниччині.

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Економічна правда