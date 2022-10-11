Автоцентр Škoda у Запоріжжі зруйнований внаслідок влучання російської ракети

Автоцентр ТОВ "Інтеравто Плюс", який виступає офіційним дилером Škoda у Запоріжжі та області, зруйнований внаслідок обстрілу російськими окупаційними військами.

Про це повідомив заступник міністра закордонних справ України Євген Перебийніс в Twitter.

"Російські терористи вдарили вночі по Запоріжжю черговим масованим ракетним ударом. З якоїсь причини автоцентр Škoda став однією з цих цілей", - написав чиновник.

ruští teroristé v noci zasáhli Záporoží dalším masivním raketovým útokem. Z nějakého důvodu se jedním z jejich cílů stal autosalón Škoda. pic.twitter.com/TS292MD6sB October 11, 2022

За даними МВС, у Запоріжжі на місці влучення двох ракет С-300 загинула одна людина, було ліквідовано пожежу на площі 100 кв. м.

На сайті "Інтеравто Плюс" вказано, що компанію створили у 2004 році , вона є офіційним дилером автомобілів марки Škoda.

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За даними Opendatabot, власниками компанії є Сергій Лисенко, Андрій Разін (по 38%) та Вілен Жаботинський (24%).

Нагадуємо:

Росіяни 11 жовтня завдали ракетного удару по Запоріжжю, у результаті чого одна людина загинула.





