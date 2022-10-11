Ціни на газ у Європі зростають через ризики постачань на тлі ударів РФ по Україні

Ціни на природний газ у Європі зросли через відновлення побоювань щодо постачання після ескалації Росією війни в Україні.

Про це пише Bloomberg.

Так, ф'ючерси на газ у Нідерландах, орієнтир для Європи, зросли на 4,7% до €161,41 за МВт·год вранці в Амстердамі після падіння на 12% на попередніх двох сесіях. Британський еквівалент контракту зріс на 5,9% у вівторок.

"Росія завдала нових ударів у вівторок після того, як на початку цього тижня завдала ударів по цивільних об'єктах по всій Україні. Україна заявила, що припинить експорт електроенергії до деяких сусідніх країн через атаки, що змушує ринки нервувати через ризики для інфраструктури, яка транспортує російський газ до Європи", - пише агентство.

Поставки через Україну є останніми російськими поставками в Західну Європу після того, як основні трубопроводи, включаючи Північний потік, були закриті після війни. Зменшення поставок підштовхнуло економіки до межі рецесії та змусило уряди поспішно захистити споживачів.

"Проте ринок знайшов деяке полегшення через запаси, які заповнені більше, ніж зазвичай, на 91%, забезпечуючи буфер на холодні місяці та вселяючи надії на те, що регіон зможе пережити зиму, навіть якщо Росія продовжить скорочувати поставки. Тепліша погода також допомогла знизити попит", - додає Bloomberg.

"Очікуючи зимового сезону, деякі ризики зростання залишаються активними", - сказав Енді Соммер, керівник групи фундаментального аналізу та моделювання в Axpo Solutions AG.

ВІДЕО ДНЯ

Економічна правда