У РФ постачальники продуктів хочуть послабити вимоги до терміну придатності

У РФ через нестабільність споживчого попиту та замовлень продуктів харчування з боку ритейлерів виробники та постачальники просять великі мережі послабити вимоги щодо залишкового терміну придатності товарів.

Про це пише "Комерсант".

Так, постачальники запевняють, що пропозиція не вплине на якість продуктів для споживачів. Водночас експерти вважають ідею обґрунтованою для товарів тривалого зберігання з високим рівнем обороту у роздробі.

У розпорядженні газети опинився лист від 5 жовтня, в якому асоціація виробників і постачальників продовольчих товарів "Руспродсоюз" пропонує голові Мінпромторгу Денису Мантурову рекомендувати федеральним ритейлерам встановити мінімальний поріг залишкового терміну придатності в 45% для товарів придатністю від року і вище, а для продуктів придатністю до 12 місяців - у 50%.

Йдеться не про зниження якості товарів, що поставляються, а про скорочення зайвих вимог, кажуь в асоціації. У Мінпромторгу РФ повідомили, що поки лист не надходив.

За даними "Руспродсоюзу", вимога великих мереж до залишкового терміну придатності продовольчих товарів сьогодні в середньому сягає 60-65%. Наприклад, багато федеральних ритейлерів не приймають від постачальників товар з терміном придатності 730 днів, починаючи з 439-го дня до його закінчення.

На думку гендиректора "Infoline-Аналітики" Михайла Бурмістрова, сьогодні немає потреби у жорсткому нормативному регулюванні питання мінімального значення залишкового терміну придатності, рекомендацій від Мінпромторгу було б цілком достатньо для вирішення спірних питань.

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Залишковий термін придатності товарів тривалого зберігання, включаючи консерви та бакалію, можна порівняти з показником оборотності в магазинах цієї групи товарів і, виходячи з цього, ритейлери можуть приймати рішення про договірні практики з дистриб'юторами, вважає експерт.

Старший аналітик Газпромбанку Марат Ібрагімов вважає, що торгові мережі мають зі свого боку піти назустріч постачальникам і розділити з ними ризики, якщо хочуть гарантувати наявність товару на полиці і таким чином забезпечити собі трафік.

Економічна правда