Нова Зеландія ввела санкції проти співвласника "Лукойла" і ще 50 російських бізнесменів

Нова Зеландія запровадила санкції проти 51 російського бізнесмена та 24 посадовців, пов'язаних з окупованими територіями України.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ та торгівлі країни.

До санкційного списку, зокрема, потрапили:

голова правління "Газпромбанку" Андрій Акімов;

співвласник "Лукойла" Вагіт Алекперов;

гендиректор "Газпром нафти" Олександр Дюков;

екс-голова ради директорів корпорації АФК "Система" Володимир Євтушенков;

президент ГМК "Норільський нікель" Володимир Потанін;

гендиректор "Росатому" Олексій Лихачов та інші.

Також економічні обмеження ввели проти "голови" окупаційного "уряду" Запорізької області Антона Кольцова, заступника "голови" "уряду" Херсонської області Володимира Беспалова, "міністра" палива та енергетики "ЛНР" Костянтина Завізенова та ще 21 посадовця.

Голова МЗС Нової Зеландії Наная Махута окремо наголосила на санкціях проти Андрія Акімова - у мільярдера є нерухомість у Новій Зеландії.

Йому та його сім'ї заборонили в'їзд у країну, літаки та судна, що належать йому, не зможуть заходити у простір Нової Зеландії. Також запроваджено санкції проти його компанії Evraz.

Також влада Нової Зеландії ввела санкції на експорт та імпорт предметів розкоші, таких як новозеландське вино, морепродукти, російська горілка, ікра, а також обмеження у нафтогазовій сфері.

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Економічна правда