УЗ повідомила, скільки потягів затримуються в дорозі після обстрілів

На 8:30 вівторка, 11 жовтня, за звичним графіком рухаються 40 поїздів, ще 44 потяги затримуються на різний час.

Про це повідомила пресслужба УЗ.

На час до 30 хвилин затримуються 14 рейсів, а 23 рейси — затримуються на час від 30 хвилин і більше.

Залізничні вокзали працюють по всій країні в звичайному режимі, підземні переходи виконують роль укриття для пасажирів.

Київська кільцева електричка продовжує рух за графіком, рух приміських рейсів у всіх регіонах нормалізовано, напруга у контактній мережі відновлена.

УЗ нагадує, що слідкувати за затримками рейсів можна на сайті, в чат-ботах Укрзалізниці в розділі "онлайн-табло" та в застосунку.

"Залізничники роблять все можливе, щоб скоротити відставання поїздів від графіка і пришвидшити прибуття на станції призначення", – додали у компанії.