На Львівщині підключили 90% електропостачання – ОП
Понеділок, 10 жовтня 2022, 22:30 -
У Львівській області станом на вечір 10 жовтня 90% електропостачання підключено, у Львові - 95%.
Про це повідомив у Telegram заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.
"Львів та область! Станом на зараз:
- 95 % електропостачання підключено
- 70 % водопостачання відновлено
Львівська область: 90% електропостачання підключено. Роботи тривають!", - написав Тимошенко.
Нагадаємо:
В атакованому Росією Львові відновлюють електроенергію, водопостачання відсутнє в половині міста.
Економічна правда
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