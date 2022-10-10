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На Львівщині підключили 90% електропостачання – ОП

Понеділок, 10 жовтня 2022, 22:30 - Економічна правда

У Львівській області станом на вечір 10 жовтня 90% електропостачання підключено, у Львові - 95%.

Про це повідомив у Telegram заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Львів та область! Станом на зараз:

  • 95 % електропостачання підключено
  • 70 % водопостачання відновлено

Львівська область: 90% електропостачання підключено. Роботи тривають!", - написав Тимошенко.

Нагадаємо:

В атакованому Росією Львові відновлюють електроенергію, водопостачання відсутнє в половині міста.

Економічна правда

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