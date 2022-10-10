"Українська лють": скільки задонатили найбільшим волонтерським фондам після ударів РФ

На масовані ракетні удари РФ по українських містах та об'єктах енергоінфраструктури 10 жовтня українці відреагували посиленими донатами на ЗСУ - на вечір понеділка задонатили понад 227 млн грн.

Про це пише Forbes Україна.

Зазначається, що станом на 20:30 Фонд Сергія Притули та Сергій Стерненко зібрали 206 млн грн на дрони RAM ІІ UAV.

"Українці перевели 135 млн грн на банку фонду, 41 млн грн на банку Стерненка і 30 млн грн на рахунок фонду у Приватбанку. Збори фонду "Повернись живим" на цей час – 5,9 млн грн, блогера Ігоря Лаченкова – 16,5 млн грн.

Зібрані гроші блогер переведе фондам Притули та "Повернись живим", - пише видання.

Загалом на вечір 10 жовтня українці задонатили благодійним фондам та волонтерам понад 227 млн ​​грн.

Нагадаємо:

ВІДЕО ДНЯ

Сергій Притула разом із Сергієм Стерненком відкрили збір коштів "на помсту" росіянам за масований обстріл українських міст 10 жовтня.

Економічна правда