УЗ продовжує рух: скільки поїздів затримується
Понеділок, 10 жовтня 2022, 21:07 -
Укрзалізниця заявляє, що станом на 20:30 графіком йдуть 34 пасажирські поїзди, до 30 хвилин затримуються 12 рейсів, а від 30 хвилин і більше - 20.
Про це повідомляє пресслужба УЗ.
Так, затримуються рейси таких швидкісних поїздів Інтерсіті+:
- №706 Перемишль — Київ затримується на 1 год 48 хвилин;
- №723 Харків — Київ затримується на 5 год 34 хвилини.
"Пасажири всіх рейсів, які прибудуть сьогодні після початку комендантської години, зможуть залишитись на ніч на вокзалах.
На найбільших вокзалах країни вже організовані місця відпочинку, а гарячий чай та вечеря для пасажирів в Києві підготовлені разом з нашими партнерами World Central Kitchen", - йдеться у повідомленні.
При цьому остання кільцева електричка вирушить з Північної платформи вокзалу за графіком о 21:56 у напрямку Святошина та о 22:04 на лівий берег.
Економічна правда
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