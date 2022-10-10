УЗ продовжує рух: скільки поїздів затримується

Укрзалізниця заявляє, що станом на 20:30 графіком йдуть 34 пасажирські поїзди, до 30 хвилин затримуються 12 рейсів, а від 30 хвилин і більше - 20.

Про це повідомляє пресслужба УЗ.

Так, затримуються рейси таких швидкісних поїздів Інтерсіті+:

№706 Перемишль — Київ затримується на 1 год 48 хвилин;

№723 Харків — Київ затримується на 5 год 34 хвилини.

"Пасажири всіх рейсів, які прибудуть сьогодні після початку комендантської години, зможуть залишитись на ніч на вокзалах.

На найбільших вокзалах країни вже організовані місця відпочинку, а гарячий чай та вечеря для пасажирів в Києві підготовлені разом з нашими партнерами World Central Kitchen", - йдеться у повідомленні.

При цьому остання кільцева електричка вирушить з Північної платформи вокзалу за графіком о 21:56 у напрямку Святошина та о 22:04 на лівий берег.

Економічна правда