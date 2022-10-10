Російські хакери атакували аеропорти США – ЗМІ

Деякі з найбільших аеропортів США стали мішенню для кібератак зловмисниками з РФ.

Про це пише ABC News з посиланням на високопоставленого американського посадовця.

Підкреслюється, що системи аеропортів не можуть управляти повітряним рухом, не працює внутрішній зв’язок і координація авіакомпаній.

Від атаки хакерів постраждали понад десяток сайтів, заявив керівник відділу аналізу розвідувальних даних компанії Mandiant Джон Хултквіст.

За його словами, такий тип атаки фактично перевантажує сайти, "забиваючи" їх штучними користувачами.

За словами Хулквіста, за атакою стоїть проросійська хакерська група Killnet.

У понеділок, 10 жовтня через атаку не працювали сайти Міжнародного аеропорту Де-Мойн, Міжнародного аеропорту Лос-Анджелеса (LAX) і Міжнародного аеропорту Чикаго ОʼХара.

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Згодом міжнародний аеропорт Хартсфілд-Джексон Атланта повідомив, що його сайт знову запрацював.

За словами експертів з кібербезпеки, група Killnet посилила свою активність з початку війни в Україні. Їхньою ціллю стали союзники України та урядові сайти США. Вони працюють на міжнародному рівні та атакують урядові ресурси по всій Європі.

Хултквіст сказав, що поки немає жодних доказів того, що російський уряд причетний до керівництва цією атакою.

Економічна правда