Деякі супермаркети в містах тимчасово не працюють через знеструмлення

Найбільші продуктові мережі внаслідок пошкодження енергетичних мереж тимчасово зачинили свої супермаркети.

Про це повідомили пресслужби мереж у соцмережах, компанії у коментарі ЕП.

У Сільпо повідомили, що після ранкових атак працює 85% магазинів. Зазначається, що зачинені магазини через знеструмлення в основному у Львові та Харкові. Під час тривоги або відключення світла супермаркети зачинятимуться. Магазини у підвальних приміщеннях намагатимуться працювати.

По обіді повідомлялося, що без електрики супермаркети "Сільпо" залишилися у Лозовій, Харкові, Полтаві, Миргороді, частково – у Києві та Львові. Як уточнили у компанії, у Києві та Дніпрі після закінчення повітряної тривоги працювало 90% магазинів, у Львові – не працювали, а у Запоріжжі відкрили все, крім магазинів в ТЦ "Амстор".

Компанія працює над тим, аби відновити сервіс онлайн-інформації про роботу магазинів.

"Наразі, запаси усіх категорій продуктів є в достатній кількості в самих магазинах, а тим більше на наших складах. Вже маємо план А і план Б по доставці продукції в "Сільпо" в наступні дні", – наголосили у мережі.

В мережі "Ашан" повідомили, що з міркувань безпеки магазини у понеділок не працюватимуть. "Ми повернемося до роботи, як тільки ситуація покращиться", – зазначили у компанії.

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В АТБ також повідомили, що мережа працює в штатному режимі, проте є тимчасове призупинення роботи магазинів у містах та регіонах, де наразі є проблеми з електропостачанням. "Однак, ситуація вирішується у робочому порядку", – додали у компанії.