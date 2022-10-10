Українці в Литві можуть обміняти гривні на євро

З 10 жовтня українці, які через війну вимушено залишили Україну та перебувають у Литві, зможуть обміняти готівкову гривню на євро.

Про це повідомила пресслужба Нацбанку, відповідну угоду НБУ та Банк Литви уклали 31 серпня.

Громадяни України, які в Литві мають офіційний статус біженця, зможуть обміняти готівкову гривню на євро у визначених відділеннях Šiaulių bankas у великих містах Литви: Вільнюс, Каунас, Шяуляй, Клайпеда та Тельшяй.

Обмін готівкової гривні на євро можливий у межах установленого ліміту до 10 тисяч гривень на одну особу. До обміну прийматимуть банкноти номіналом від 100 до 1000 гривень (банкноти нижчих номіналів та монети для обміну не прийматимуться).

Обміну не підлягатимуть значно зношені банкноти та банкноти з дефектами. Обміняти валюту можна за курсом гривні до євро, який визначатиме НБУ. Інформація про встановлений курс щотижня публікуватиметься на офіційному вебсайті Банку Литви.

Комісія за трансакцію є стандартною та фіксованою комісією Šiaulių bankas за операцію обміну валюти – 2,5 євро.