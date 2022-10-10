Ракетні удари РФ по Україні посилили нервозність на світових біржах – Reuters

Глобальні акції впали у понеділок після ракетних обстрілів України з боку РФ, а нове занепокоєння з приводу економічних перспектив спрямувало інвесторів у безпечні активи, такі як долар і облігації.

Про це пише Reuters.

"Будь-яка віра в те, що Федеральна резервна система перейде до більш м’якої позиції щодо грошово-кредитної політики, була погашена в п’ятницю даними, які показали, що рівень безробіття в США знизився у вересні, вказуючи на постійну жорсткість ринку праці", - пише агентство.

Долар тримався стабільно по відношенню до кошика валют, тоді як низка ринкових показників нервозності інвесторів щодо ризику показала чергове зростання.

"Мені було цікаво, чи ринки дивляться на ситуацію в Україні і думають, що це рухає нас до кінця - такою була перша реакція на прогрес, якого українська армія досягла влітку. Такої реакції більше не відбувається і це явно сприймається лише як зростання напруженості, а не як кінець чогось", - сказав Кіт Джукес, голова валютної стратегії Societe Generale.

"У нас є геополітична напруженість, і ми все ще на шляху до більш жорсткої монетарної політики в Штатах", - додав він.

Індекс MSCI All-World опускався на 0,4%, знижуючись четвертий день поспіль. Загальноєвропейський індекс STOXX 600 впав на 0,2%, показавши тижневі мінімуми, а FTSE 100 впав на 0,4%.

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Ф'ючерси на S&P 500 впали на 0,3%, а на Nasdaq - на 0,4%.

Прибутковість 10-річних облігацій Німеччини, яка є орієнтиром для регіону, була стабільною на рівні 2,195%, тоді як більш чутливий 2-річний Schatz впав на 7 базисних пунктів до 1,795%.

Індекс долара зріс на 0,2% до 113,06, в результаті чого євро впав на 0,3% до 0,9707 долара, а курс єни залишився на рівні 145,465.

Ціни на нафту подешевшали вперше за тиждень, оскільки інвестори отримали прибуток від зростання минулого тижня на 11% після угоди щодо скорочення поставок ОПЕК+.

Brent впав на 0,6% до 97,30 доларів за барель, а американська нафта впала на 0,5% до 92,14 доларів за барель.

Економічна правда