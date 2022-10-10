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Дефіциту нафтопродуктів немає, стояти у чергах на АЗС сенсу немає – нардеп

Понеділок, 10 жовтня 2022, 13:57 - Олексій Павлиш

На АЗС знову утворилися черги, єдина причина цього - емоційне ірраціональне сприйняття ситуації.

Про це заявив нардеп, голова енергетичного комітету Ради Андрій Герус.

"Сьогодні у першій половині дня більшість АЗС дійсно не працювали, але причина цього не відсутність палива, а повітряна тривога. Зараз абсолютна більшість АЗС працюють.

Нафтопродуктів у країні достатньо і вони роззосереджені по великій кількості місць зберігання. Ракетних ударів по місцях зберігання нафтопродуктів сьогодні не було, та й такі удари вже не будуть ефективними", - написав нардеп.

За його словами, дефіциту нафтопродуктів немає, стояти у чергах на АЗС сенсу немає.

Економічна правда

АЗС паливо дизпаливо війна
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