"Дочка" "Газпромбанку" йде з фінансового ринку Швейцарії
"Дочка" "Газпромбанку" у Швейцарії Gazprombank (Switzerland) Ltd припиняє усі фінансові операції у країні після аналізу можливих сценаріїв подальшої діяльності банку.
Про це пишуть "Ведомости" з посиланням на заяву на сайті банку.
"Рішення є результатом глибокого аналізу стратегії та приймається у тісній співпраці зі швейцарським органом з нагляду за фінансовими ринками FINMA", - заявив голова ради директорів дочірньої компанії Іван Дун.
При цьому всі існуючі ділові відносини, у тому числі у сфері торговельного та експортного фінансування, будуть згорнуті або передані зовнішнім банківським партнерам.
У липні дочірній банк заявляв, що розглядає продаж окремих активів чи бізнесу загалом. На початку вересня свою "дочку" у Швейцарії продав "Сбербанк": Sberbank Switzerland AG була продана швейцарській інвестиційній групі m3 Groupe Holding SA.
Банк продовжить надавати послуги у секторі торговельного фінансування під назвою TradeXBank AG.
Відразу після початку російського вторгнення в Україну проти російських банків, зокрема Сбербанк та ВТБ, ввели блокуючі санкції США.
Також санкції проти банків запровадили ЄС та Велика Британія, після чого їх відключили від системи SWIFT.
Економічна правда