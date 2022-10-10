"Дочка" "Газпромбанку" йде з фінансового ринку Швейцарії

"Дочка" "Газпромбанку" у Швейцарії Gazprombank (Switzerland) Ltd припиняє усі фінансові операції у країні після аналізу можливих сценаріїв подальшої діяльності банку.

Про це пишуть "Ведомости" з посиланням на заяву на сайті банку.

"Рішення є результатом глибокого аналізу стратегії та приймається у тісній співпраці зі швейцарським органом з нагляду за фінансовими ринками FINMA", - заявив голова ради директорів дочірньої компанії Іван Дун.

При цьому всі існуючі ділові відносини, у тому числі у сфері торговельного та експортного фінансування, будуть згорнуті або передані зовнішнім банківським партнерам.

У липні дочірній банк заявляв, що розглядає продаж окремих активів чи бізнесу загалом. На початку вересня свою "дочку" у Швейцарії продав "Сбербанк": Sberbank Switzerland AG була продана швейцарській інвестиційній групі m3 Groupe Holding SA.

Банк продовжить надавати послуги у секторі торговельного фінансування під назвою TradeXBank AG.

Відразу після початку російського вторгнення в Україну проти російських банків, зокрема Сбербанк та ВТБ, ввели блокуючі санкції США.

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Також санкції проти банків запровадили ЄС та Велика Британія, після чого їх відключили від системи SWIFT.

Економічна правда