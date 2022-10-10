Внаслідок ракетних обстрілів по всій території України приміські потяги на Харківщині та Львівщині рухаються з затримкою, УЗ додає потяги з Запоріжжя до Києва та Івано-Франківська.

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

УЗ призначила додатковий поїзд 272 Запоріжжя — Київ. Крім того, додано 10 вагонів до поїзда №750 Запоріжжя — Київ — Івано-Франківськ.

"Приміські поїзди на Львівщині, в Конотопському регіоні та на Харківщині рухаються із затримками у зв’язку зі знеструмленням контактної мережі", – йдеться у повідомленні.

Приміські рейси, що прямують через Лозову, обмежено до станції Самійлівка.