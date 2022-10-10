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Вибухова хвиля пошкодила вікна будівлі центрального вокзалу у Києві, але він працює

Понеділок, 10 жовтня 2022, 10:35 - Олексій Павлиш

Вибуховою хвилею пошкоджені вікна будівлі центрального вокзалу у Києві, але вокзал працює.

Про це повідомляє Укрзалізниця в Telegram.

"Вибуховою хвилею пошкоджено вікна будівлі центрального вокзалу у Києві, проте вокзал працює, висадка та посадка на поїзди проводиться через західний та східний підземні переходи, які водночас виконують роль укриття.

Вмикаємо залізні нерви і продовжуємо рух", - йдеться в повідомленні.

Також УЗ попереджає про можливість затримки поїздів західного напрямку у зв'язку з ушкодженням контактної мережі.

Резервні тепловози вже готуються забезпечити безперервний рух, додали в компанії.

Економічна правда

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