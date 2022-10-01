СБУ викрила схему на Житомирській митниці, яка завдала збитків бюджету на майже 40 мільйонів

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Співробітниками Служби безпеки України та Державного бюро розслідувань було викрито злочинну схему по розмитненні вантажних автомобілів на Житомирській митниці.

Про це повідомляє пресслужба СБУ в Facebook.

"До організації оборудки причетні понад 10 осіб, серед них – шестеро посадовців митного посту "Житомир-центральний" і декілька комерсантів з обласного центру та Рівного", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що зловмисники штучно "омолоджували" рік випуску імпортованих вантажівок і таким чином ухилялись від сплати встановлених митних платежів. Внаслідок незаконної діяльності було завдано збитків бюджету у розмірі майже 40 млн грн через недоотримані суми акцизного збору і податку на додану вартість.

Для реалізації схеми до митного органу подавались підроблені іноземні технічні паспорти з "відкорегованими" датами виробництва автомобілів. Водночас головні державні інспектори митниці не здійснювали належну перевірку цих документів і "гарантували" безперешкодне митне оформлення вантажівок.

За таких умов на кожному авто зловмисники "економили" від 90 до 750 тис. грн, залежно від об’єму двигуна.

У повідомленні додають, що під час обшуків за місцями перебування організаторів махінацій правоохоронці виявили звітну документацію із доказами протиправних дій.

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Наразі триває досудове розслідування для притягнення до відповідальності всіх винних осіб.

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