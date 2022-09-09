Ринок праці на заході України майже відновився 

У серпні ринок праці в Україні виріс на 20%, зокрема, на заході країни він майже відновився після початку повномасштабної війни – вакансій стає дедалі більше.

Про це йдеться в аналітиці сайту з пошуку роботи Work.ua.

Зазанчаєтоься, що конкуренція серед шукачів спадає, а зарплати стабільні.

У серпні кількість актуальних вакансій зросла на 20% до липня. Для порівняння, в липні місячний приріст становив 14%.

Найбільше вакансій наразі у Київській (+27%), Львівській (+17%), Дніпропетровській (+15%), Одеській (+26%) та Івано-Франківській (+24%) областях. Також активно зростають пропозиції роботи у Сумській (+28%), Житомирській (+28%) та Полтавській області (+25%).

У Львівській та Івано-Франківській областях кількість вакансій сягнула 94% від показників до повномасштабного вторгнення – серпня 2021 року. У центрі та на півдні України ринок праці відновився на третин.

Найбільш популярні вакансії не змінилися, але продовжили зростати у кількості у серпні. Ними були продавець-консультант, кухар, водій, менеджер з продажу та бухгалтер.

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Також активізуються пошукачі роботи. Найбільше нових резюме з'явилось на Київщині, Дніпротетровщині, Львівщині та Одещині. Чимало українців шукають роботу на дистанційний режим.

Кількість відгуків на вакансію знизилася майже на 18%, що сигналізує зменшення конкуренції на місце. Найнижча конкуренція спостерігається у Закарпатській, Чернівецькій, Миколаївській, Черкаській та Житомирській областях.

Медіана зарплат по Україні стабільно тримається на рівні 15 000 грн, серпневі зарплати в регіонах не змінилися порівняно з липнем. У порівнянні з серпнем минулого року медіана зарплат зросла.

У топ-5 найвисокооплачуваніших посад, не пов'язаних з ІТ-сферою, зарплати зафіксувалися на рівні липня чи незначно зросли:

медіабаєр — 59 500 грн (+3%);

телеведучий — 40 000 грн;

водій-міжнародник — 37 500 грн (+7%);

керівник відділу продажу — 35 000 грн (+7%);

висотник — 35 000 грн.

Найнижча зарплата у серпні знову у прибиральників, але й вона трохи зросла — до 7500 грн (+7%).





