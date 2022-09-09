Україна розробила концепцію державної санкційної політики

В Україні розробили концепцію державної санкційної політики, яка визначає системний та стратегічний підхід до запровадження санкцій – тепер її має затвердити РНБО.

Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки.

Концепція визначає, зокрема, державну політику щодо санкцій проти осіб, причетних до розв’язання війни РФ проти України та створення загроз національній безпеці.

Документ розроблено та затверджено у пʼятницю міжвідомчою робочою групою з питань реалізації державної санкційної політики, очолювану першою віцепрем’єр – міністеркою економіки Юлією Свириденко.

"Дотепер санкційна політика України будувалася переважно на оперативному реагуванні на виклики. Що теж правильно та потрібно. Але санкції можуть давати більший ефект за умови системного підходу шляхом середньострокового та довгострокового планування", – коментує Свириденко.

Вона зауважила, що санкції є також інструментом упередження, і мають стати найбільш дієвим інструментом впливу на іноземні держави, юридичних та фізичних осіб, які причетні до розв’язання війни проти України, завдають шкоди національним інтересам та несуть загрозу національній безпеці.

Проєкт концепції буде направлений на розгляд Ради нацбезпеки та оборони для затвердження, рішення в подальшому буде введено у дію указом президента.

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Нагадуємо:

Міжвідомча робоча група з питань реалізації державної санкційної політики була створена рішенням уряду 30 серпня. До її складу входять представники низки міністерств, Офісу президента, РНБО, правоохоронних, розвідувальних та інших державних органів і відомств.