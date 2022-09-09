У Києві роздадуть ще 60 тисяч продовольчих наборів тим, хто цього потребує

Гуманітарний штаб Києва роздасть через соціальні служби столиці ще 60 тисяч продовольчих наборів з 12 вересня.

Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

"Місто продовжує підтримувати найвразливіші верстви населення. Цього разу Гуманітарний штаб Києва разом із соціальними службами підготував до видачі 60 тисяч продовольчих наборів, які насамперед отримають ті, хто стоїть на обліку у відповідних службах і найбільше потребує на допомогу.

А це пенсіонери та особи з інвалідністю, чий середньомісячний сукупний дохід за попередні три місяці не перевищує два прожиткових мінімуми для осіб, які втратили працездатність у розрахунку на місяць", - розповів Мондриївський.

Він нагадав, що така підтримка в Києві є систематичною.

"Із початку активних бойових дій на території України Гуманітарний штаб систематично допомагає тим, хто найбільше потребує на цю допомогу.

Навесні цього року майже 80 тисяч продовольчих наборів було вже видано киянам, ще 100 тисяч наборів підготовлено для внутрішньо переміщених осіб (половину з них уже видано). Зараз ми готуємось підтримати і тих киян, які опинились в складних життєвих обставинах, втратили роботу чи мають низький дохід", - додав він.

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У КМДА нагадали, що для отримання продуктових наборів необхідно оформитись відповідним чином у ЦНАПах міста.

Також при собі обов’язково мати наступні документи:

паспорт громадянина України, а для іноземців та осіб без громадянства – документ, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус;

пенсійне посвідчення, висновок Медико-соціальної експертної комісії, або посвідчення отримувача державної соціальної допомоги (в разі наявності), довідки про перебування на обліку територіального центру обслуговування громадян;

довідка про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (не надається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті);

довідка про доходи за попередні три місяці, видана за місцем отримання доходів або державними територіальними органами фіскальної служби, довідки за формою ОК-5, ОК-7.

Економічна правда