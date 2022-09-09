На Київщині встановлять ще 258 камер із розпізнаванням обличчя: для протидії ДРГ
П'ятниця, 9 вересня 2022, 15:10 -
У громадських місцях на Київщині планують встановити 258 додаткових камер із розпізнаванням обличчя.
Про це повідомив у Telegram начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов.
За його словами, це є "надважливим елементом" не тільки у виявлення правопорушень, але й у протидії ДРГ, а також оперативному пошуку диверсантів.
Також, за словами генерала Нєбитова, в області вже працює понад 90 поліцейських офіцерів громади для гарантування безпеки громадян.
Економічна правда