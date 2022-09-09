На Київщині встановлять ще 258 камер із розпізнаванням обличчя: для протидії ДРГ

У громадських місцях на Київщині планують встановити 258 додаткових камер із розпізнаванням обличчя.

Про це повідомив у Telegram начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов.

За його словами, це є "надважливим елементом" не тільки у виявлення правопорушень, але й у протидії ДРГ, а також оперативному пошуку диверсантів.

Також, за словами генерала Нєбитова, в області вже працює понад 90 поліцейських офіцерів громади для гарантування безпеки громадян.

Економічна правда