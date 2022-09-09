Курс валют на 9 вересня: готівкова гривня продовжує ослаблення

Гривня продовжила ослаблення у пʼятницю, 8 вересня, і наразі коливається на рівні 41,60 - 41,87 за долар.

Про це йдеться у даних сайту minfin.com.ua, finance.ua.

На 13:20 курс долара на чорному ринку становить 41,60 - 41,87 грн, а у четвер, 8 вересня, коливався на рівні 41,37 - 41,38 грн. Курсові спреди знову зросли, і придбати готівковий долар стало дорожче. Гривня продовжила ослаблення, розпочате цього тижня після стабілізації.

Щодо "чорного" курсу євро, він теж значно виріс проти гривні і наразі становить 40,07 - 40,55 грн для порівняння, курс коливався на рівні 40,45 - 40,87 грн у четвер.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 40,5 - 41,5 грн (курс на 8 вересня – 40,5 - 41,49 грн);

Євро – 40,1 - 41,15 грн (курс на 8 вересня –39,9 - 40,8 грн).

У розрізі банків готівкові курси такі:

Приватбанк – 39,5 - 39,9 грн;

Ощадбанк – 39,8 - 39,99 грн;

Укрексімбанк – 39,6 - 39,99 грн;

Райффайзен – 41,3 - 42,0 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,313 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,5 грн.

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