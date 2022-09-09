В Україні з жовтня запрацює Єдина інформаційна система соціальної сфери: що це дасть

Міністерство соціальної політики з 1 жовтня впровадить у всіх регуонах Єдину інформаційну систему соціальної сфери (ЄІССС), яка дозволить внутрішньо переміщеним особам отримувати послуги за місцем свого фактичного перебування.

Про це повідомляє Урядовий портал.

"Це дозволяє централізувати призначення, нарахування та виплати для ВПО, що значно прискорить отримання допомоги та розв'язання проблемних питань переселенців", – йдеться у повідомленні.

Завдяки ЄІССС органи соцзахисту надаватимуть послуги незалежно від того, яка адреса вказана у людини в документах.

"Наприклад, коли людина переїхала з міста Харків, отримала довідку ВПО у Львові, а потім перемістилася у Тернопіль, то всі питання вона зможе вирішити у фактичному місці перебування. В умовах повномасштабної війни ми маємо максимально убезпечити наших людей і спростити для них надання послуг", – пояснила Віце-прем'єр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Так, внутрішні переселенці у будь-якому регіональному управлінні соціального захисту зможуть:

швидко змінити у довідці ВПО неактуальне місце проживання;

виправити помилкові чи некоректні дані у заяві на отримання довідки ВПО;

з’ясувати й усунути причину затримки допомоги на проживання.

Наразі Єдина інформаційна система соціальної сфери завершує етап тестування у Житомирській, Рівненській та Вінницькій областях.

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Крім того, наразі триває підключення співробітників управління соцзахисту з інших областей для її впровадження по всій країні.

Економічна правда





