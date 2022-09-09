На Київщині збудують два заводи з оброблення побутових відходів

На території Бориспільської, Броварської та Фастівської громад (Київська область) буде збудовано два сучасних заводи з оброблення побутових відходів.

Про це повідомив у Facebook міністр захисту навколишнього середовища та природних ресурсів України Руслан Стрілець.

Він заявив про підписанння меморандуму про співпрацю та партнерство з головою Київської обласної державної адміністрації Олексієм Кулебою, Бориспільським міським головою Володимиром Борисенком, Броварським міським головою Ігорем Сапожком та Фастівським міським головою Михайлом Нетяжуком.

"А фактично закріпили домовленості про об'єднання зусиль для будівництва сучасних сміттєпереробних потужностей в області.

Близько 2,5 місяці тому народні депутати ухвалили рамковий закон "Про управління відходами". Сьогодні ми починаємо реалізацію реформи із конкретного практичного кейсу. Фактично виконуємо доручення президента Володимира Зеленського та починаємо нарешті долати сміттєву навалу. Бо наша мета - чисте довкілля та чиста Європа", - написв міністр.

За його словами, на території Бориспільської, Броварської та Фастівської громад буде збудовано два сучасних заводи з оброблення побутових відходів.

Міністр додав, що їх унікальність - у використанні одразу декількох технологій обробки. Зокрема, здійснюватиметься переробка органічних (харчових відходів) з подальшим виробництвом біометану, а також глибоке сортування відходів з виділенням ресурсоцінних матеріалів - металобрухту, скла та пластику.

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Запланована потужність спільного заводу для Броварської та Бориспільської громад орієнтовно становитиме 110 - 120 тис тонн відходів на рік. У Фастівській громаді - 35 - 100 тис тонн на рік. Нові потужності можуть з'явитися вже за два роки.

Глава Міндовкілля розповів, що проєкти будуть реалізовувати за рахунок кредитів європейських банків. Наразі також тривають перемовини з інвесторами.

"Ми вже провели аналітичну роботу та сформували драфт плану розміщення необхідних сміттєпереробних потужностей по всій Україні. Це своєрідна мапа, на якій визначено більше 200 потенційних інвестиційних кейсів. Серед них і сьогоднішні кейси Київщини.

Загалом в області планується будівництво до 10 нових підприємств", - резюмував Стрілець.

Економічна правда