Нафта дешевшає другий тиждень поспіль через побоювання щодо пропозиції

Ціни на нафту зросли в п'ятницю, оскільки інвестори розглянули погрозу РФ припинити експорт нафти та газу деяким покупцям, але загалом нафта дешевшає другий тиждень поспіль через агресивне підвищення процентних ставок центробанками та COVID-19 у Китаї.

Про це пише Reuters.

Як змінились ціни

Ф'ючерси на нафту Brent виросли на 27 центів, або 0,3%, до 89,42 доларів за барель до 03:30 GMT.

Ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate (WTI) зросли на 15 центів, або 0,2%, до 83,69 долара.

Що впливає на ціни

"Я думаю, що падіння цін на нафту може призупинитися на даний момент через відновлення настроїв щодо ризику в усіх сферах", - сказала аналітик CMC Markets Тіна Тенг.

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"По суті, різке зниження SPR (стратегічний нафтовий резерв - ред.) в США свідчить про те, що недостатня пропозиція все ще є основною проблемою на фізичних ринках нафти, хоча побоювання рецесії можуть продовжувати обтяжувати", - додала вона.

Зниження обмежується погрозами Росії скоротити потік нафти в будь-яку країну, яка підтримує обмеження ціни на свою нафту, а також невеликим скороченням видобутку Організацією країн-експортерів нафти (ОПЕК) та союзниками.

Крім цього, Управління енергетичної інформації США в четвер заявило, що очікує, що видобуток сирої нафти в США зросте на 540 000 барелів на день до 11,79 млн барелів на добу в 2022 році, порівняно з попереднім прогнозом зростання на 610 000 барелів на добу.

"Попит у Китаї важче передбачити, але після відновлення після COVID-19 раніше спостерігалося різке відновлення, а не поступове зростання попиту. У цьому контексті фундаментальні показники здаються спотвореними щодо останніх технічних сигналів", - заявили аналітики National Australia Bank.

Поки що в Китаї посилюють обмеження. Місто Ченду в четвер продовжило карантин для більшості з понад 21 мільйона жителів, тоді як мільйони з інших регіонів Китаю закликали не подорожувати під час майбутніх свят.

Економічна правда