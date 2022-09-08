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Київська кільцева електричка додає кілька вечірніх рейсів: коли стартують

Четвер, 8 вересня 2022, 19:04 - Олексій Павлиш

В Укрзалізниці оголосили про додаткові вечірні рейси Київської кільцевої електрички - нові рейси стартують 12 вересня.

Про це повідомляє пресслужба УЗ в Telegram.

"Київська кільцева електричка додає вечірні рейси, щоб дати змогу пасажирам вечірніх поїздів легко та безпечно дістатися з вокзалу до фактично будь-якого району Києва перед комендантською годиною", - пояснили в УЗ.

Так, додатковий щоденний рейс вирушатиме з Дарниці у напрямку Троєщини та Почайни о 21:31 та прибуватиме до Святошина о 22:20.

Додатковий щоденний рейс вирушатиме з Дарниці у напрямку центрального вокзалу та Борщагівки о 21:37 та прибуватиме до Святошина о 22:29.

Додатковий щоденний рейс вирушатиме зі Святошина у напрямку Почайни та Троєщини о 21:39 та прибуватиме до Дарниці о 22:28.

Додатковий щоденний рейс вирушатиме зі Святошина у напрямку центрального вокзалу та Видубичів о 21:30 та прибуватиме до Дарниці о 22:22.

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"Це означатиме, що останній рейс кільцевої електрички з вокзалу на лівий берег відправлятиметься о 21:56, а в напрямку Святошина - о 22:04", - резюмували в Укрзалізниці.

Економічна правда

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