Російський олігарх Хан через санкції переїхав до Москви після 10 років життя у Лондоні

Герман Хан Bloomberg

Російський олігарх, співвласник українського Альфа-Банку Герман Хан, який після початку вторгнення РФ в Україну потрапив під санкції, повернувся до Росії після майже десяти років життя у Лондоні.

Про це пише Bloomnerg.

Агентство випустило статтю під заголовком "Санкції ще міцніше затягують російських мільярдерів в обійми Путіна".

У ній йдеться про те, що санкції змушують повертатися до РФ багатих росіян. Серед тих, хто повернувся до Москви, - Герман Хан.

Хан - акціонер конгломерату Альфа-Груп, одного з найбільших платників податків у Росії, а також співзасновник інвестиційної компанії LetterOne.

У березні він потрапив під європейські та британські санкції разом із партнерами з Альфа-Груп - Михайлом Фрідманом і Петром Авеном.

За словами джерел, знайомих з місцем перебування Хана, та які говорили на умовах анонімності, Хан переїхав до Москви, де займається російськими справами Альфа-Груп.

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Зазначається, що перед поверненням до Росії він передав свою частку в LetterOne акціонеру, який не перебуває під санкціями, щоб не втратити її. Її вартість Bloomberg оцінює у близько $2 млрд.

"Важко дізнатись напевне, скільки багатих росіян, які жили за кордоном, повернулися додому, але перспектива життя під санкціями зробила колись непривабливу пропозицію найкращим доступним варіантом.

Це свідчить про перемогу Володимира Путіна, який роками намагався заманити назад багатих громадян, пропонуючи податкові пільги та амністії капіталу.

Тепер лавина обмежень Великої Британії, США та Європейського Союзу, спрямованих на те, щоб покарати російську бізнес-еліту та підірвати підтримку війни, натомість зробила їх більш залежними від президента. Раптом батьківщина, яку вони покинули, щоб гарантувати безпеку своїх активів, стала одним із небагатьох місць, де їхні гроші не ризикують бути замороженими чи конфіскованими", - наголошує Bloomberg.

60-річний Хан починав як бізнесмен в останні роки існування СРСР, коли разом із партнерами почав продавати електронні товари, килими та споживчі товари.

Підприємства лягли в основу "Альфа Груп", холдингової компанії, яка зараз контролює багато їхніх активів.

Агентство розповідає, що більшу частину своїх статків Хан заробив, коли продав частку в нафтовій компанії ТНК-ВР державній Роснєфті, отримані кошти використавши для створення LetterOne.

Згідно з Bloomberg Billionaires Index, його статки оцінюються в 7,7 мільярда доларів.

За кордоном Хан здебільшого відомий своєю люксембурзькою компанією LetterOne, заснованою в 2013 році з партнерами Михайлом Фрідманом, Олексієм Кузьмічовим і Петром Авеном — усі вони пішли з правління після того, як у березні потрапили під санкції. Тим не менш, інвестиційна компанія, яка контролює майже 27 мільярдів доларів глобальних активів, втратила мільярди доларів з початку війни через свої зв'язки з РФ.

Зараз Хан живе в Москві, керуючи російськими активами Альфа-Груп зі свого офісу.

Він отримує гроші на підтримку свого способу життя від свого бізнесу в РФ, який включає частки в X5, найбільшій мережі супермаркетів країни, і компанії мобільного зв’язку Vimpelcom Ltd.

Окрім Хана, усі його партнери LetterOne досі живуть за кордоном, хоча Кузьмічов також передав свою частку у фірмі несанкціонованому акціонеру.

Представник Хана відмовився коментувати цю інформацію.

"Повернення заможних до Росії також можна розглядати як перемогу Заходу, де зростає занепокоєння, що їхні статки та вплив сприяють просуванню інтересів Кремня за межами країни.

Для багатих росіян за кордоном життя далеко не те, що було раніше. Так, Авен, який має маєток за межами столиці Великобританії з колекцією творів мистецтва вартістю 300 мільйонів фунтів стерлінгів, важко оплачує свої щомісячні витрати, які оцінюють у 140 000 фунтів стерлінгів", - пише агентство.

Економічна правда